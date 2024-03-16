Haberler Almanya Bundesliga Union Berlin - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Union Berlin - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Union Berlin ile Werder Bremen karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Union Berlin - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 12:29 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 12:40
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Union Berlin - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Union Berlin - Werder Bremen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Union Berlin ile Werder Bremen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNİON BERLİN - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Union Berlin - Werder Bremen maçı 16 Mart Cumartesi günü saat 17:30'da beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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