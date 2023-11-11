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Augsburg - Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Augsburg ile Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Augsburg - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 11:00
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Augsburg - Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUGSBURG - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Augsburg - Hoffenheim maçı 11 Kasım Cumartesi günü saat 17.30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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