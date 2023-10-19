Haberler Almanya Bundesliga Dortmund - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Dortmund - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Dortmund ile Werder Bremen karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki;Dortmund - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 15:51 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 15:58
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Dortmund - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Dortmund - Werder Bremen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Dortmund ile Werder Bremen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - Werder Bremen maçı 20 Ekim Cuma günü saat 21:30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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