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Almanya Futbol Federasyonu Moukoko ve Ngankam'a yapılan ırkçı hakaretleri kınadı

Son dakika spor haberleri... Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Youssoufa Moukoko ve Jessic Ngankam'a sosyal medyadan yöneltilen ırkçı hakaretleri kınadı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 16:26
Almanya Futbol Federasyonu Moukoko ve Ngankam'a yapılan ırkçı hakaretleri kınadı

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın siyahi futbolcuları Youssoufa Moukoko ve Jessic Ngankam'a sosyal medyadan ırkçı hakaret edilmesini kınadı.

DFB'den yapılan açıklamada, 21 yaş altı milli futbolculara yönelik ırkçı hakarette bulunanlara karşı yasal işlem başlatılacağı bilgisini paylaşılarak, "21 yaş altı takımının oynadığı karşılaşma sonrasında bazı oyunculara yönelik ayrımcı, hakaret içeren ve insanlık dışı yorumlar yazanlara şunu söylemek istiyoruz; sizden tiksiniyoruz. Siz taraftar değilsiniz, size ihtiyacımız yok, sizi istemiyoruz. Yorumlarınız hakkında yasal işlem başlatacağız. Bundan emin olun. Siz hiçbir zaman kazanmayacaksınız. Çünkü biz daha fazlayız. Biz açık, çeşitli, renkliyiz ve bundan son derece gurur duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Moukoko ve Ngankam, Gürcistan'ın Kutaisi kentinde İsrail ile oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkların 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası maçında penaltı atışlarını gole çevirememelerinin ardından sosyal medyadan ırkçı hakaretlere maruz kalmıştı.

Kamerun doğumlu Moukoko, maç sonrası bu duruma tepki göstererek, "Kazanırsak hepimiz Almanız. Kaybedersek 'maymun' yorumları geliyor. Jessic'e geldi, bana da geldi. Böyle şeylerin futbolda yeri yok" ifadelerini kullanmıştı.

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