Bayer Leverkusen - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Köln maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen - Köln maçı 5 Mayıs Cuma günü saat 21:30'da beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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