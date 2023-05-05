Haberler Almanya Bundesliga Bayer Leverkusen - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 30. haftada Bayer Leverkusen ile Köln karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bayer Leverkusen - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 09:40 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 10:00
Bayer Leverkusen - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Köln maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen - Köln maçı 5 Mayıs Cuma günü saat 21:30'da beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen: Bu seçim vatanseverlerin ülkeye sahip çıkanların seçimi
Acun Ilıcalı sarmalı! Şeyma Subaşı'nın evliliğinde flaş Zeynep Yılmaz detayı! O akıllara zarar detay sonrası Seren Serengil...
Altay'a rakip geliyor! Transfer sürprizi
Galatasaray'da Özbek'ten özel prim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mainz 05 - Schalke 04 maçı saat kaçta?
Mane’nin üstü çizildi
AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı 2023
İstanbul barajları doluluk oranı 5 Mayıs 2023
Erdoğan'dan asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına zam sözü
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan radikal hamle! O isimleri... Buruk'tan radikal hamle! O isimleri... 09:46
Milli Takım'daki Kuntz krizinin perde arkası! Milli Takım'daki Kuntz krizinin perde arkası! 09:38
Altay'a rakip geliyor! Transfer sürprizi Altay'a rakip geliyor! Transfer sürprizi 09:24
Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı saat kaçta? 09:23
Bayer Leverkusen - Köln maçı saat kaçta? Bayer Leverkusen - Köln maçı saat kaçta? 09:14
Mainz 05 - Schalke 04 maçı saat kaçta? Mainz 05 - Schalke 04 maçı saat kaçta? 09:09
Daha Eski
Usta yazardan Beşiktaş'a transfer önerisi Usta yazardan Beşiktaş'a transfer önerisi 08:56
90+ Başakşehir 90+ Başakşehir 00:54
En özel ödüller En özel ödüller 00:52
Napoli şampiyon Napoli şampiyon 00:51
Avantaj Eczacı’da Avantaj Eczacı’da 00:48
Haaland şov Haaland şov 00:47