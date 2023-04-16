Haberler Almanya Bundesliga Wolfsburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Wolfsburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 28. haftada Wolfsburg ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Wolfsburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 11:00
Wolfsburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Wolfsburg - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Wolfsburg ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wolfsburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLFSBURG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolfsburg - Bayer Leverkusen maçı 16 Nisan Pazar günü saat 20.30'da beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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WOLFSBURG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Wolfsburg
Casteels; Fischer, Lacroix, Van De Ven, Otavio; Svanberg, Arnold, Gerhardt; Wimmer, Wind, Kaminski

Bayer Leverkusen
Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Demirbay, Hincapie; Diaby, Azmoun, Hlozek

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