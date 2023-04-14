Haberler Almanya Bundesliga Schalke 04 - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Schalke 04 - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 27. haftada Schalke 04 ile Hertha Berlin karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Schalke 04 - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 12:40 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 12:40
Schalke 04 - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Schalke 04 - Hertha Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Schalke 04 ile Hertha Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Schalke 04 - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SCHALKE 04 - HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Schalke 04 - Hertha Berlin maçı 14 Nisan Cuma günü saat 21:30'da beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika: Arda Turan Eyüpspor'un yeni hocası oldu!
Seren Serengil "Aldatıldım" dedi kankası Demet Akalın "Affet" dedi! Sevgilisi Mustafa Tohma'yla cinsel hayatına kadar her şeyi afişe etmişti
Cimbom rövanş peşinde!
F.Bahçe ve Jesus transferde bin pişman!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mane'ye ceza yolda
Bayern'den Mane kararı! Sane'ye yumruk atmıştı
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
ESENLER TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray-Kayserispor maçının VAR'ı belli oldu! G.Saray-Kayserispor maçının VAR'ı belli oldu! 12:18
Arda Turan o takımın başına geçiyor! Arda Turan o takımın başına geçiyor! 12:18
Fenerbahçe - Famila Schio maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Famila Schio maçı saat kaçta? 12:15
Ronaldo'nun takımı Al Nassr'dan Türk hocaya kanca! Ronaldo'nun takımı Al Nassr'dan Türk hocaya kanca! 12:14
G.Saray - Kayserispor maçı saat kaçta? G.Saray - Kayserispor maçı saat kaçta? 11:54
Anadolu Efes - Monaco maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Monaco maçı saat kaçta? 11:46
Daha Eski
Schalke 04 - Hertha Berlin maçı saat kaçta? Schalke 04 - Hertha Berlin maçı saat kaçta? 11:41
Zajc'ta kritik günler! Olumsuz olursa... Zajc'ta kritik günler! Olumsuz olursa... 11:38
Feyenoord'un bileği bükülmüyor! Feyenoord'un bileği bükülmüyor! 11:37
25. hafta heyecanı başlıyor! 25. hafta heyecanı başlıyor! 11:09
F.Bahçe'de tam 6 futbolcu yok! A.Gücü maçında... F.Bahçe'de tam 6 futbolcu yok! A.Gücü maçında... 11:04
Spezia - Lazio maçı saat kaçta? Spezia - Lazio maçı saat kaçta? 11:01