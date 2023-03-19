Haberler Almanya Bundesliga Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 25. haftada Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 09:30 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 09:30
Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı 19 Mart Pazar günü saat 19.30'da TiviBu Spor 3 ve beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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BAYER LEVERKUSEN - BAYERN MUNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen

Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Andrich, Palacios, Bakker; Diaby, Wirtz; Azmoun

Bayern Münih

Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt; Coman, Goretzka, Kimmich, Davies; Musiala, Mane; Muller

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