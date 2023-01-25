Mainz - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Mainz - Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mainz ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAINZ - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mainz - Borussia Dortmund maçı 25 Ocak Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ve TiVibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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MAINZ - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Mainz

Zentner; Bell, Hack, Caci; Widmer, Barreiro, Stach, Caricol; Jae-sung; Onisiwo, Ingvartsen

Borussia Dortmund

Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Dahoud, Ozcan; Adeyemi, Brandt, Reyna; Moukoko