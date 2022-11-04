Haberler Almanya Bundesliga Borussia Mönchengladbach - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Köln - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 11:58 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 12:00
Borussia Mönchengladbach - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 13. haftada Borussia Mönchengladbach ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Borussia Mönchengladbach - Stuttgart maçı 4 Kasım Cuma günü, saat 22:30'da beIN Sports 4 ve Tivibu SPOR 2'de canlı yayınlanacak.

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