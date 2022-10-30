Haberler Almanya Bundesliga Köln - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Köln - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Köln ile Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Köln - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 12:30
Köln - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Köln - Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 12. haftada Köln ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Köln - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOLN - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Köln - Hoffenheim maçı 30 Ekim Pazar günü, saat 21:30'da beIN Sports 4 ve Tivibu SPOR 2'de canlı yayınlanacak.

KOLN - HOFFENHEIM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Köln

Schwabe; Schmitz, Soldo, Hubers, Hector; Skhiri, Martel; Dietz, Duda, Kainz; Tigges

Hoffenheim

Baumann; Kabak, Vogt, Nsoki; Skov, Promel, Geiger, Angelino; Baumgartner, Rutter, Kramaric

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