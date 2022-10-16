Bayern Münih - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayern Münih - Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 10. hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken Bayern Münih ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MUNIH - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Freiburg maçı 16 Ekim Pazar günü saat 20:30'da Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

BAYERN MUNIH - FREIBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayern Munih

Ulrich; Mazraoui, Pavard, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Gnabry; Mane

Freiburg

Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Hofler, Keitel; Doan, Gregoritsch, Grifo