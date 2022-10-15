Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eintracht Frankfurt-Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın!
Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında 14 puanla 8. sırada bulunan Eintracht Frankfurt sahasında 8 puanla 15. sırada yer alan Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Zorlu karşılaşmanın yayın bilgileri sıkça aratılıyor.
EINTRACHT FRANKFURT-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Eintracht Frankfurt'un sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacağı maç bugün TSİ 16.30'da başlayacak ve beIN Sports 4 ile Tivibuspor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
EINTRACHT FRANKFURT-BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Eintracht Frankfurt: Trapp; Jakic, Tuta, Ndicka, Lenz; Rode, Sow; Lindstrom, Gotze, Kamada; Muani
Bayer Leverkusen: Hradecky; Tah, Tapsoba, Hincapie; Frimpong, Andrich, Aranguiz, Bakker; Diaby, Schick, Hudson-Odoi