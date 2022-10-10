Haberler Almanya Bundesliga Niklas Süle'den Edin Terzic için ilginç açıklama! "Kariyerim boyunca..."

Niklas Süle'den Edin Terzic için ilginç açıklama! "Kariyerim boyunca..."

Almanya Bundesliga temsilcilerinden Borussia Dortmund'a Bayern Münih'ten transfer olan Niklas Süle, yeni hocası Edin Terzic hakkında açıklamalarda bulundu. Bir dönem Beşiktaş'ta da görev alan ve yardımcı antrenör olan Edin Terzic hakkında Süle, "Kariyerim boyunca Edin Terzic kadar kendini bir kulübe adayan teknik direktör görmedim. Dortmund ile uyuyor, Dortmund ile uyanıyor, Dortmund ile yaşıyor!" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 19:44
Niklas Süle'den Edin Terzic için ilginç açıklama! "Kariyerim boyunca..."

Bayern Münih'ten Borussia Dortmund'a transfer olan Niklas Süle, yeni teknik direktörü Edin Terzic hakkında konuştu.

Slaven Bilic döneminde 2013 ila 2015 yılları arasında Beşiktaş'ta görev alan Edin Terzic hakkında konuşan Süle, "Edin Terzic ile yepyeni deneyimler elde ediyorum. Kariyerim boyunca Edin Terzic kadar kendini bir kulübe adayan teknik direktör görmedim. Dortmund ile uyuyor, Dortmund ile uyanıyor, Dortmund ile yaşıyor!" dedi.

Süle, Bayern Münih'e karşı 2-2 brabere kaldıkları maçta sağ bek oynamasıyla ilgili olarak, "Birkaç kez sağ bek gibi oynadığım maçlar olmuştu. Yani, benim için yeni bir şey değildi. Rakiplerimi de çok iyi tanıyordum. Terzic, beni bu yüzden böyle görevlendirdi." ifadelerini kullandı.

"BELLINGHAM'IN SANKİ 3 ÇOCUĞU VAR"

27 yaşındaki Alman savunmacı, takım arkadaşı 19 yaşındaki orta saha Jude Bellingham ile ilgili soruya, "Yaşına göre olağanüstü bir oyuncu. 19 yaşında böyle oynayabilen birini hiç görmemiştim. Sanki 3 çocuğu olan bir baba gibi olgun. Herkesten daha önde bence..." cevabıyla konuşmasını noktaladı.

DİĞER
"Annen tanıyor mu?" Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak estetik harikası oldu!
67’lik Gülşen Bubikoğlu aylar sonra bir ilke imza attı! Yeşilçam yıldızı son haliyle parmak ısırttı! Genç kızlar yanında hikaye...
Valerien Ismael'den Trabzonspor'a özel plan!
Kanarya'dan müthiş istatistik! Tek rakibi Manchester City
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Görevine son verildi!
Union Berlin 3 puanı tek golle aldı!
GREEN CARD BAŞVURU EKRANI
Canlı döviz ve altın kuru takibi 10 Ekim Pazartesi
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 10 Ekim Pazartesi
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süle'den Terzic yorumu! "Kariyerim boyunca..." Süle'den Terzic yorumu! "Kariyerim boyunca..." 19:44
Kayserispor'da Nurettin Korkmaz sezonu kapattı Kayserispor'da Nurettin Korkmaz sezonu kapattı 19:35
Lucescu: Sığınaklarda korkuyoruz! Lucescu: Sığınaklarda korkuyoruz! 19:34
Avcı: Kazanarak devam etmek istiyoruz Avcı: Kazanarak devam etmek istiyoruz 19:33
Chijindu Ujah'a 22 ay men cezası Chijindu Ujah'a 22 ay men cezası 19:28
Görevine son verildi! Görevine son verildi! 19:23
Daha Eski
F.Bahçe Koleji Yalovaspor'a mağlup oldu F.Bahçe Koleji Yalovaspor'a mağlup oldu 19:17
Barcelona'dan Messi'ye dev jest! Barcelona'dan Messi'ye dev jest! 19:06
Messi'den kötü haber geldi! O maçta yok Messi'den kötü haber geldi! O maçta yok 18:58
Fransa'da flaş karar! PSG - Marsilya maçında... Fransa'da flaş karar! PSG - Marsilya maçında... 18:54
UEFA Avrupa Ligi'nden F.Bahçe paylaşımı! UEFA Avrupa Ligi'nden F.Bahçe paylaşımı! 18:41
Lucescu o anı anlattı! Füze saldırısı... Lucescu o anı anlattı! Füze saldırısı... 18:31