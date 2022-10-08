Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde...
BORUSSIA DORTMUND BAYERN MÜNIH MUHTEMEL 11'LER
B. Dortmund: Kobel; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Emre Can, Ozcan; Adeyemi, Brandt, Malen.
B. Münih: Neuer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Sabitzer, Goretzka; Sane, Musiala, Mane; Gnabry.
BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Borussia Dortmund ile Bayern Münih arasında oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 1 ve beIN Sports 4'ten canlı yayınlanacak.