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Bochum Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligin 9. haftasında Bochum sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri sıkça aratılıyor. Peki, Bochum-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtı...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 11:31 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 11:31
Bochum Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bochum-Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayın!

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Ligde 1 puanla son sırada yer alan Bochum sahasında 14 puanla 7. sırada bulunan Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor.

BOCHUM-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bochum'un sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacağı maç bugün TSİ 16.30'da başlayacak ve beIN Sports Connect ile Tivibuspor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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