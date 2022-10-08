Bochum Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bochum-Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayın!

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Ligde 1 puanla son sırada yer alan Bochum sahasında 14 puanla 7. sırada bulunan Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor.

BOCHUM-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bochum'un sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacağı maç bugün TSİ 16.30'da başlayacak ve beIN Sports Connect ile Tivibuspor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.