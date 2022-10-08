Augsburg - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Augsburg ile Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde...
AUGSBURG WOLFSBURG MUHTEMEL 11'LER
Augsburg: Gikiewicz; Gumny, Bauer, Gouweleeuw, Iago; Gruezo, Rexhbecaj; Hahn, Vargas; Niederlechner, Demirovic.
Wolfsburg: Casteels; Baku, Lacroix, Van De Ven, Otavio; Svanberg, Arnold, Gerhardt; Wimmer, Marmoush, Kaminski.
AUGSBURG - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Augsburg ile Wolfsburg arasında oynanacak maç saat 16.30'da başlayacak. Mücadele Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.