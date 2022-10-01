Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 8. hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken Werder Bremen ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WERDER BREMEN - BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da beIN Sports 4, beIN Sports Connect ve Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

WERDER BREMEN - BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Werder Bremen

Pavlenka; Stark, Veljkovic, Friedl; Weiser, Schmidt, Gruev, Stage, Jung; Fullkrug, Ducksch

Borussia Mönchengladbach

Sommer; Scally, Friedrich, Elvedi, Bensebaini; Kone, Weigl, Kramer; Hofmann, Thuram, Stindl