Haberler Almanya Bundesliga Augsburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında heyecan devam ederken Augsburg ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 12:00
Augsburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 7. hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken Augsburg ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUGSBURG - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Augsburg ile Bayern Münih maçı 17 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Sports 1 MAX ve beIN Sports Connect'ten canlı yayınlanacak.

AUGSBURG - BAYERN MUNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Augsburg

Gikiewicz; Bauer, Gouweleeuw, Gumny; Pedersen, Maier, Gruezo, Rexhbecaj, Iago; Demirovic, Berisha

Bayern Münih

Neuer; Mazraoui, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Musiala; Mane

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