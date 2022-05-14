Haberler Almanya Bundesliga Borussia Mönchengladbach Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Borussia Mönchengladbach Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Borussia Mönchengladbach sahasında Hoffenheim'ı konuk edecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi takımın 42, konuk ekibin ise 46 puanı bulunuyor. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte yanıtı...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 12:30
Borussia Mönchengladbach Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

📺CANLI SKOR - Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim maçını takip etmek için tıklayın!

Almanya Bundesliga'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor. 42 puanla 10. sırada yer alan Borussia Mönchengladbach sahasında, 46 puanlı Hoffenheim'ı ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...

👉BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Borussia Mönchengladbach'ın sahasında Hoffenheim'ı ağırlayacağı maç bugün saat 16.30'da başlayacak. Mücadele, Tivibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

📌BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-HOFFENHEIM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Mönchengladbach: Sommer; Beyer, Friedrich, Bensebaini; Lainer, Kone, Neuhaus, Netz; Plea, Stindl; Embolo

Hoffenheim: Baumann; Akpoguma, Vogt, Posch; Kaderabek, Samassekou, Stiller, Raum; Skov, Kramaric, Rutter

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