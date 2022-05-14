Borussia Mönchengladbach Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

📺CANLI SKOR - Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim maçını takip etmek için tıklayın!
Almanya Bundesliga'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor. 42 puanla 10. sırada yer alan Borussia Mönchengladbach sahasında, 46 puanlı Hoffenheim'ı ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...
👉BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Borussia Mönchengladbach'ın sahasında Hoffenheim'ı ağırlayacağı maç bugün saat 16.30'da başlayacak. Mücadele, Tivibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
📌BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-HOFFENHEIM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Borussia Mönchengladbach: Sommer; Beyer, Friedrich, Bensebaini; Lainer, Kone, Neuhaus, Netz; Plea, Stindl; Embolo
Hoffenheim: Baumann; Akpoguma, Vogt, Posch; Kaderabek, Samassekou, Stiller, Raum; Skov, Kramaric, Rutter