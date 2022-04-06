Augsburg Mainz 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 26. hafta erteleme maçında Augsburg ile Mainz kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Augsburg'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Gouweleeuw ve 56'da Vargas kaydetti. Mainz'in tek golü ise 54'te Widmer'den geldi. Ayrıca ev sahibi ekibinde 32. dakikada Hahn'ın attığı gol, VAR incelemesi sonucu elle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Augsburg üst üste 2. galibiyetini aldı ve 32 puana yükseldi. Mainz ise 2 maç sonra kaybederek 38 puanda kaldı.

Ligin 29. haftasında Augsburg deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak. Mainz ise Köln'e konuk olacak.