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Union Berlin - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bundesliga'nın 22. haftasında Union Berlin sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 12:08
Union Berlin - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Union Berlin - Dortmund maçını canlı takip etmek içinj tıklayınız...

Bundesliga'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. 22. hafta maçında Union Berlin ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak.

Mücadele öncesi Union Berlin, topladığı 34 puanla 6. sırada bulunuyor. 43 puanı bulunan Borussia Dortmund ise 2. sırada yer alıyor.

UNION BERLIN - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bundesliga'nın 22. haftasında oynanacak Union Berlin - Borussia Dortmund maçı, 13 Şubat Pazar (bugün) TSİ 17.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 3 ile Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

UNION BERLIN - BORUSSIA DORTMUND MUHTEMEL 11'LER

Union Berlin: Luthe; Jaeckel, Knoche, Baumgartl; Promel; Trimmel, Becker, Haraguchi, Oczipka; Awoniyi, Michel

Borussia Dortmund: Kobel; Akanji, Hummels, Zagadou; Hazard, Bellingham, Dahoud, Guerreiro; Reus, Brandt; Malen

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