Bochum Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Bochum, sahasında Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Zorlu maç öncesi ev sahibi takım 7 puanla 15. sırada bulunuyor, konuk ekip ise 8 puanla 14. sırada yer alıyor. İki ekipte de eksik oyuncular mevcut. Ev sahibi takımda Robert Tesche, Simon Zoller, Herbert Bockhorn ve Maxim Leitsch, konuk ekipte ise Christopher Lenz ile Aymen Barkok bu karşılaşmada forma giyemeyecek isimler...

BOCHUM-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bochum'un sahasında Eintracht Frankfurt'u sahasında konuk edeceği maç bu akşam TSİ 20.30'da başlayacak ve mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BOCHUM-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bochum: Manuel Riemann; Danilo Soares, Armel Bella Kotchap, Vassilios Lampropoulos, Konstantinos Stafylidis ; Robert Tesche, Anthony Losilla, Eduard Löwen ; Gerrit Holtmann, Milos Pantovic ; Sébastien Polter.

Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp; Tuta, Martin Hinteregger, Evan N'Dicka ; Erik Durm, Djibril Sow, Kristijan Jakic, Timothy Chandler ; Jesper Lindström, Sam Lammers, Filip Kostic.