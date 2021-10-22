Mainz 05 - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Mainz 05, sahasında Augsburg ile kozlarını paylaşacak. Peki, Mainz - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

MAINZ 05 - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Mainz 05 - Augsburg maçı 21.30'da başlayacak ve BeIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Mainz 05: Zentner; Widmer, Bell, Niakhate; Tauer, Barreiro, Kohr, Lucoqui; Boetius, Ingvartsen; Burkardt

Augsburg: Gikiewicz; Gumny, Gouweleeuw, Oxford; Caligiuri, Maier, Strobl, Vargas, Pedersen; Hahn, Zeqiri