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Borussia Dortmund Augsburg 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Borussia Dortmund sahasında Augsburg'u konuk etti. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri penaltıdan Raphael Guerreiro ve Julian Brandt kaydetti. Augsburg'un tek golü Andi Zekiri'den geldi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 18:55
Borussia Dortmund Augsburg 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Borussia Dortmund ile Augsburg kozlarını paylaştı. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Dortmund, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Dortmund, 10. dakikada Raphael Guerreiro'nun penaltı golüyle öne geçti. Augsburg, Andi Zekiri'nin 35. dakikadaki golüyle skoru eşitledi. Ev sahibi ekip 51. dakikada Julian Brandt'ın golüyle galibiyete ulaştı.

Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemedi. Bu sonucun ardından Dortmund 15 puana yükseldi. Augsburg ise 5 puanda kaldı.

Dortmund, milli ara sonrası Mainz'ı konuk edecek. Augsburg ise sahasında Arminia Bielefeld ile karşılaşacak.


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