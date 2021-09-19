Haberler Almanya Bundesliga Wolfsburg Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Wolfsburg Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor... Ligin 5. haftasında Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Eintracht Frankfurt, deplasmanda Wolfsburg'un konuğu olacak. Ev sahibi takım bu maç öncesi 12 puanla 2. sırada, konuk ekip ise 3 puanla 16. sırada... Peki, Wolfsburg-Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 10:14
Wolfsburg Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Wolfsburg'a konuk olacak. Bu mücadele öncesi Frankfurt, 3 puanla 16. sırada, ev sahibi takım ise 12 puanla 2. sırada yer alıyor.

WOLFSBURG-FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolfsburg'un sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edeceği maç bugün TSİ 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

WOLFSBURG-FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Wolfsburg: Casteels; Roussill, Lacroix, Brooks, Baku; Arnold, Guilavogui; Steffen, Philipp, Nmecha; Weghorst

Eintracht Frankfurt: Trapp; Hasebe, N'Dicka, Hinteregger; Da Costa, Sow, Ljubicic, Kostic; Lindstrom, Hauge; Borre

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