Wolfsburg Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Wolfsburg'a konuk olacak. Bu mücadele öncesi Frankfurt, 3 puanla 16. sırada, ev sahibi takım ise 12 puanla 2. sırada yer alıyor.
WOLFSBURG-FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Wolfsburg'un sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edeceği maç bugün TSİ 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.
WOLFSBURG-FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Wolfsburg: Casteels; Roussill, Lacroix, Brooks, Baku; Arnold, Guilavogui; Steffen, Philipp, Nmecha; Weghorst
Eintracht Frankfurt: Trapp; Hasebe, N'Dicka, Hinteregger; Da Costa, Sow, Ljubicic, Kostic; Lindstrom, Hauge; Borre