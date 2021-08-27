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Borussia Dortmund-Hoffenheim: 3-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Son dakika spor haberi... Almanya Bundesliga'nın 3. hafta açılış karşılaşmasında sahasında Hoffenheim ile karşılaşan Borussia Dortmund rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 00:15
Borussia Dortmund-Hoffenheim: 3-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya Bundesliga'da heyecan 3. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın açılış karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş'ında Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Borussia Dortmund sahasında Hoffenheim ile karşı karşıya geldi. Son dakikaların adeta nefes kestiği mücadelede kazanan ev sahibi ekip oldu. Dortmund'un golleri Reyna, Bellingham ve uzatma dakikalarında yıldız isim Haaland'dan gelirken, Konuk ekibin gollerini Baumgartner ile Dabbur kaydetti.

Bu sonuçla Dortmund puanını 6'ya yükseltirken, Hoffenheim 4 puanda kaldı.

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