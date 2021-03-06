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-Borussia : 4-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

24. haftasında sahasında Borussia 'u konuk etti. Karşılaşmayı 2-0'dan geri gelen Bayern Münih kazanırken, 3 golle takımını sırtladı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 22:43
Bayern Münih-Borussia Dortmund: 4-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'nın 24. haftasındaki dev derbide evinde ile karşılaştı. 'da oynanan 'i 2-0 geriden gelen Bayern Münih 4-2 kazandı.

Dortmund, 2. ve 9. dakikalarda Norveçli yükselen yıldız adayı ile 2 farkı yakaladı ancak maçın geri kalanında işler istedikleri gitmedi. Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, ikincisi penaltıdan olmak üzere 26, 44 ve 90'da ile 88. dakikada Goretzka'dan geldi.

Bayern Münih böylece, Dortmund'u konuk ettiği son 4 maçta rakip ağlara toplam 19 gol göndermeyi başardı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih üst üste 2. galibiyetini aldı ve 53 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Son 5 maçta 3. kez puan kaybı yaşayan Dortmund ise 39 puanda kaldı.

'nın 25. haftasında Bayern Münih deplasmanda ile karşılaşacakken, Dortmund evinde 'i konuk edecek.

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