Haberler Almanya Bundesliga Freiburg - RB Leipzig: 0-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

- RB : 0-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya 'nın 24. haftasının dikkat çeken mücadelesinde ile RB karşı karşıya geldi. Karşılaşma konuk ekip 'in 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 19:34 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 19:58
Freiburg - RB Leipzig: 0-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

, 'nın 24. haftasında Schwarzwald Stadı'nda 'a konuk oldu. İlk yarıyı 41. dakikada Christopher 'nun golüyle 1-0 önde tamamlayan , ikinci yarıda 64. dakikada ve 79. dakikada Emil ile 2 gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Leipzig bu galibiyetle puanını 53'e çıkardı ve maç fazlasıyla Bundesliga'da liderliğe yükseldi. Freiburg ise 34 puanla 8. sırada kaldı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Hoffenheim sahasında Wolfsburg'u 2-1, Bayer Leverkusen deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 ve Hertha Berlin sahasında Augsburg'u 2-1 yendi.

Eintracht Frankfurt-Stuttgart müsabakası ise 1-1 berabere sonuçlandı.

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