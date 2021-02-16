Haberler Almanya Bundesliga David Alaba sezon sonunda Bayern Münih’ten ayrılacağını açıkladı!

sezon sonunda ’ten ayrılacağını açıkladı!

(Bundesliga) takımlarından ’te forma giyen Avusturyalı futbolcu , sezon sonunda kulübünden ayrılacağını duyurdu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 17:28
David Alaba sezon sonunda Bayern Münih’ten ayrılacağını açıkladı!

Alaba, Münih'te düzenlediği basın toplantısında, bu sezondan sonra yeni şeyler yapmaya ve kulüpten ('ten) ayrılmaya karar verdiğini belirterek, "13 yıldır buradayım ve bu kolay bir karar değildi." ifadesini kullandı.

Gelecek sezon hangi takımda oynayacağına ilişkin kararı henüz vermediğini aktaran tecrübeli futbolcu, 'nın bir opsiyon olup olmadığı soruya da, menajerlik şirketinin kulüplerle görüştüğünün bir sır olmadığını kaydetti.

28 yaşındaki futbolcu, kendisini geliştirmek ve daha fazla tecrübe kazanmak istediğini belirterek, gelecek sezon bir sonraki adımı atmak istediğini aktardı.

Bayern Münih'in Alaba ile yaptığı sözleşme sezon sonunda sona eriyor.

2008'de takımından Bayern Münih'e transfer edilen , Bayern Münih formasıyla 415 maçta oynadı ve 33 gol attı.

Bayern Münih ile 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi Kupasını, 9 kez Şampiyonluk Kupasını ve 6 kez Almanya Kupasını kazanan Alaba, 7 kez de 'da yılın futbolcusu seçildi.

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