Son dakika: Flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Sörloth...

Almanya Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren Leipzig, sezon başında büyük umutlarla Alexander Sörloth'u transfer etmişti. Alman ekibi, bonservisi Crystal Palace'ta olan ve satın alma opsiyonu Trabzonspor'da olan Norveçli golcü için 20 milyon euro ödemişti.
23 MAÇTA SADECE 2 GOLÜ VAR
Trabzonspor kariyerinde oynadığı 49 maçta 33 gol, 11 asiste imza atan Sörloth, Bundesliga'da ise performansıyla eleştirilmeye devam ediyor.
25 yaşındaki golcü oyuncu Leipzig formasıyla bu sezon çıktığı 23 maçta yalnızca 2 gol atabildi. Sörloth bu gollerden birini Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Başakşehir maçında diğerini ise ligdeki Borussia Dortmund mücadelesinde kaydetti.