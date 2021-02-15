Haberler Almanya Bundesliga Son dakika: Flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Sörloth...

Son dakika: Flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Sörloth...

Son dakika haberi... 'dan ayrılarak, ekiplerinden 'e transfer olan bekleneni verememesi nedeniyle eleştirilerin hedefi durumunda... Transferi olaylı bir şekilde gerçekleşen Norveçli yıldız için Leipzig teknik patronu dikkat çeken itiraflarda bulundu. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 15:09
Son dakika: Flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Sörloth...

Almanya Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren , sezon başında büyük umutlarla 'u transfer etmişti. ekibi, bonservisi Crystal Palace'ta olan ve satın alma opsiyonu 'da olan Norveçli golcü için 20 milyon euro ödemişti.

Son dakika: Flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Sörloth...

23 MAÇTA SADECE 2 GOLÜ VAR
kariyerinde oynadığı 49 maçta 33 gol, 11 asiste imza atan Sörloth, Bundesliga'da ise performansıyla eleştirilmeye devam ediyor.

Son dakika: Flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Sörloth...

25 yaşındaki golcü oyuncu formasıyla bu sezon çıktığı 23 maçta yalnızca 2 gol atabildi. Sörloth bu gollerden birini Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Başakşehir maçında diğerini ise ligdeki Borussia Dortmund mücadelesinde kaydetti.

Son dakika: Flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Sörloth...

SORLOTH İLK HEDEF DEĞİLMİŞ
teknik direktörü , basınına verdiği röportajda Sörloth transferinin ilk hedefleri olmadığını itiraf etti.

Son dakika: Flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Sörloth...

OSIMHEN ÇOK PAHALIYDI
Nagelsmann, "Lille'in golcüsü Victor Osimhen'le ilgilenmiştik. Ancak finansal sebepler nedeniyle bu transferi gerçekleştiremedik.

Son dakika: Flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Sörloth...

Sahip olduğumuz bir mali çerçeve var. Size golü garanti eden birçok forvetin fiyatı 50 milyon Euro'nun üzerinde. Dürüst olmak gerekirse bu fiyat bizim için çok fazla" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Sörloth...

SORLOTH AÇIKLAMASI
Sörloth hakkında da konuşan teknik adam, "Alex, 'da golleriyle güvenilir bir performans sergiledi. Bizimle de aynı seviyeye gelmesi için çalışıyoruz" dedi.

Son dakika: Flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Sörloth...

'ın istediği Victor Osimhen sezon başında Lille'den Napoli'ye 70 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. (Sabah)

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