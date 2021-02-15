Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih Arminia Bielefeld 3-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

3-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında sahasında 'i ağırladı. Lider Bayern Münih 3-1 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-3 bitirmeyi başardı. Bayern Münih'in gollerini , ve kaydetti. Güçlü rakibi karşısında galibiyeti kaçıran Arminia 'in golleri , ve 'dan geldi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 01:03 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 01:05
Bayern Münih Arminia Bielefeld 3-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Lider , Bundesliga'da 21. haftanın kapanış maçında Allianz Arena'da düşme hattında bulunan 'i konuk etti.

Arminia , 9. dakikada Michel ve 37. dakikada Amos 'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih 48. dakikada Robert 'nin topu filelere göndermesiyle skoru 2-1'e getirdi. Konuk ekip 49. dakikada Christian Gebauer'ın attığı golle durumu 3-1 yaptı.

Karşılaşmada rakibi üzerine baskıyı artıran Bavyera ekibi, 57. dakikada Corentin ve 70. dakikada ile 2 gol daha bularak 3-3'lük eşitliği sağladı. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı.

Bayern Münih puanını 49'a çıkartarak ikinci sıradaki Leipzig'in 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Arminia Bielefeld ise 18 puanla 16. sırada yer alıyor.

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