Stuttgart - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Stuttgart ile Hertha Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Stuttgart - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

STUTTGART - HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Stuttgart - Hertha Berlin maçı 13 Şubat Cumartesi günü saat 17:30'da A Spor'dan naklen yayınlanacak.

STUTTGART - HERTHA BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Stuttgart: Kobel; Mavropanos, Anton, Kempf; Wamangituka, Endo, Mangala, Sosa; Coulibaly, Klimowicz; Kalajdzic

Hertha Berlin: Jarstein; Pekarik, Stark, Alderete, Mittelstadt; Tousart, Ascacibar; Lukebakio, Darida, Cunha; Piatek