Haberler Almanya Bundesliga Ozan Kabak için transfer açıklaması geldi! Milan...

için açıklaması geldi! ...

ekiplerinden 04'te forma giyen milli futbolcu için manajerinden açıklaması geldi. 20 yaşındaki stoper için konuşan menajer, "Schalke ligde kalmanın mümkün olmadığını anlarsa Ozan'dan vazgeçer. Aksi taktirde takımda kalacaktır. Ozan'ın 'a büyük saygısı var." ifadelerini kullandı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 18:48
Ozan Kabak için transfer açıklaması geldi! Milan...

ekiplerinden Schalkede forma giyen için açıklaması geldi.

, Ozan Kabak hakkındaki iddialarına yanıt verdi. Genç stoper için iddiaları da sürmeye devam ediyor.

Liverpool'un son olarak Divock Origi'yi Ozan transferinde takasta kullanmayı planladığı öğrenildi.

"ÖN ANLAŞMA YOK"

Menajer George Gardi, Tutto Mercato'ya verdiği röportajda Ozan Kabak transferindeki son durumu paylaştı.

20 yaşındaki stoper için konuşan menajer; " ligde kalmanın mümkün olmadığını anlarsa Ozan'dan vazgeçer. Aksi taktirde takımda kalacaktır. Ozan'ın Milan'a büyük saygısı var. Ozan hakkında uzun zamandır Milan ve Liverpool iddiaları var ama henüz bir kulüple ön anlaşma yapılmadı." açıklamasında bulundu.

Ozan Kabak'ın takımı Schalke 04, Ocak ayından beri maç kazanamıyor. Ligde kötü gidişi süren kulüp, Bundesliga'nın dibine demir attı.

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