Hoffenheim'da corona virüsü depremi! Tüm takım karantinada

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hoffenheim'da 3 kişinin daha yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanmasının ardından tüm takım karantinaya alındı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Danimarkalı Robert Skov ve İsrailli Munas Dabbur'un 10 Kasım Salı günü ülkelerinin milli takımlarında yapılan corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı, ardından Sebastian Rudy ve Ishak Belfodil ile teknik ekipten bir kişinin testinin pozitif olduğunun bildirildiği ifade edildi.

Haftasonu da oyunculardan Bruun Larsen ile takımda çalışan bir kişinin corona virüsüne yakalandığının anımsatıldığı açıklamada, artan vakalardan sonra tüm takımın karantinaya alındığı kaydedildi.

Açıklamada, ortaya çıkan vakalardan dolayı 10 Kasım salı gününki antrenmanın iptal edildiği aktarılarak, milli takımlarda bulunan oyuncularla ve sağlık daireleriyle sürekli iletişim halinde olunduğu bilgisi paylaşıldı.

Hoffenheim'ın sportif direktörü Alexander Rosen, aylardan beri titizlikle hijyen kurallarına uyduklarını belirterek, vakaların çokluğuna anlam veremediğini dile getirdi.