Haberler Almanya Bundesliga Fenerbahçeli eski yıldız Kruse şoke oldu! Tehdit...

Fenerbahçeli eski yıldız Kruse şoke oldu! Tehdit...

ekiplerinden 'de top koşturan ve güçlü performansıyla adından söz ettiren , aldığı hakaret ve tehdit sözleri içeren mektubu hesabından takipçileriyle paylaştı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 14:54 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 16:11
Fenerbahçeli eski yıldız Kruse şoke oldu! Tehdit...

ekibi 'de forma giyen 'ye hakaret ve tehdit dolu mektup gönderildi.

ile sözleşmesini tek taraflı feshederek 'lık olan, ardından da Union Berlin'e transfer olan Max Kruse, 7 maçta 3 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer, takım arkadaşları ve basının övgüyle bahsettiği 32 yaşındaki oyuncu, dün taraftardan hakaret dolu mektup aldı.

Kumar oynaması ve gece geç saatlere kadar arkadaşlarıyla nargile içmesi nedeniyle eleştirilen deneyimli futbolcu, mektubu hesabından paylaştı. Mektupta, "Max Kruse, beyinsiz, defol git bu kulüpten. Union'a senin gibi aptal bir futbolcu hiç gelmedi. Seni stadyumda kovalamadan kendi isteğinle ayrıl buradan'' şeklinde hakaret ve tehdit dolu ifadelerin yer aldığı görüldü.

Sosyal medya hesabından mektubu okuyan Kruse, "Bunları yüzüme söyleyebilirdi. Bu kişiye iyi günler diliyorum" diyerek taraftara yanıt verdi.

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