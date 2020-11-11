Fenerbahçeli Sosa'dan Beşiktaş ve şampiyonluk itirafı! "Bunu beklemiyordum"

Daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giyen Arajntinli orta saha oyuncusu Jose Sosa, sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Arjantinli futbolcu, yaptığı açıklamada siyah beyazlı takımdaki yaşadığı şampiyonluğa dair konuştu.

Arjantin ve Beşiktaş'ta yaşadıklarını kıyaslayan Jose Sosa, siyah beyazlılarda yaşadığı şampiyonluk kutlamaları sırasında olan durumları 'beklenmedik' diyerek nitelendirdi.

"BUNU BEKLEMİYORDUM"

Sosa, Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrasında yapılan tekne turundan bahsederken, "Beşiktaş'ta forma giyerken, şampiyon olmuştuk. Stadyuma giderek insanlarla şampiyonluğu kutlayacağımızı düşündüğümüz için İstanbul Boğazı'nı tekne ile geçmek zorunda kalmıştık. Sonrasında birden bire işaret fişeği atıldı ve bayraklarla dolu yaklaşık 15-20 tekne birden görmüştüm. Bu gerçekten beklemediğim bir şölendi." dedi.