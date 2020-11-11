Galeri Futbol Süper Lig'den ayrılan yıldızlar hayal kırıklığı yarattı! İşte o isimler...

Süper Lig'den ayrılan yıldızlar hayal kırıklığı yarattı! İşte o isimler...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon boy gösteren yıldız futbolcular, yeni takımlarında beklentileri şu ana kadar karşılayabilmiş değiller. Geçen sezon Süper Lig'de gol krallığı yaşadıktan sonra Alman ekibi Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth ile Fenerbahçe'de 1 sezonluk performansının ardından İtalyan devi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, geçtiğimiz sezon gösterdikleri form düzeyini mumla arıyor. İşte yeni takımlarında beklentilerin altında kalan isimler...