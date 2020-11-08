Haberler Almanya Bundesliga Wolfsburg Hoffenheim: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Wolfsburg Hoffenheim: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 7. hafta maçında Wolfsburg ile Hoffenheim karşı karşıya geldi. 'da oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla Wolfsburg, puanını 11'e çıkardı Hoddenheim ise 10 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 19:28
Wolfsburg Hoffenheim: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. 7. hafta maçında Wolfsburg ile Hoffenheim kozlarını paylaştı.

'da oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Renato Steffen ve 26. dakikada Wout Weghorst kaydetti. Hoffenheim'in tek golü ise 87. dakikada Sargis Adamyan'dan geldi.

Bu sonuçla Wolfsburg, puanını 11'e çıkardı Hoddenheim ise 10 puanda kaldı.

YUNUS MALLI SÜRE ALAMADI

Wolfsburg'da forma giyen milli futbolcumuz , zorlu karşılaşmada süre alamadı.

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