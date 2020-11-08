Wolfsburg Hoffenheim: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da heyecan bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. 7. hafta maçında Wolfsburg ile Hoffenheim kozlarını paylaştı.

Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Renato Steffen ve 26. dakikada Wout Weghorst kaydetti. Hoffenheim'in tek golü ise 87. dakikada Sargis Adamyan'dan geldi.

Bu sonuçla Wolfsburg, puanını 11'e çıkardı Hoddenheim ise 10 puanda kaldı.

YUNUS MALLI SÜRE ALAMADI

Wolfsburg'da forma giyen milli futbolcumuz Yunus Mallı, zorlu karşılaşmada süre alamadı.