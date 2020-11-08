Haberler Almanya Bundesliga Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Bayer Leverkusen sahasında Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 13:05
Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Kritik maç öncesinde futbolseverler arama motorlarında maçın detaylarını araştırıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach maçı 8 Kasım Pazar günü saat 20:00'de S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

BİZE ULAŞIN