Haberler Almanya Bundesliga Borussia Mönchengladbach'ın yıldızı Breel Embolo'ya ırkçı saldırı!

'ın yıldızı 'ya !

'ın yıldız santrforu , Mainz maçı sonrası sosyal medyada kimliği belirsiz bir kişi tarafından ırkçı saldırıya uğradı. Yaşanan olay üzerine Alman polisi harekete geçerken, kulübü Gladbach da Embolo'ya destek mesajı yolladı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 12:19 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 12:35
Borussia Mönchengladbach'ın yıldızı Breel Embolo'ya ırkçı saldırı!

ekiplerinden 'ta forma giyen , takımının Mainz karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından sosyal medyadan ırkçı saldırıya maruz kaldı.

Maç sonrasında İsviçreli futbolcunun kişisel hesabına bir taraftar tarafından ırkçı mesajlar gönderildi. Embolo da bu mesajın ekran görüntüsünü alıp kendi hesabından paylaştı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Alman polisi, ırkçı saldırının ardından harekete geçti. Skorer'in haberine göre, anonim bir hesaptan mesaj atan ve kimliği henüz belirlenemeyen sosyal medya kullanıcısının yakalanması için polis, Borussia Mönchengladbach kulübüyle birlikte hareket ediyor.

Irkçılığın büyük bir problem olduğu Avrupa'da bu tür saldırıların sonuçları ağır cezalar olabiliyor.

Borussia Mönchengladbach kulübü de yaptığı açıklamada süreci yakından takip ettiklerini belirtirken, takımın diz çökerek verdiği pozu paylaştı ve Embolo'ya destek mesajı yayınladı.

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