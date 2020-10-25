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için devrede! İşte 'nin istediği rakam

İngiltere ekiplerinden , Virgil Dijk'ın sakatlığının ardından için girişimlerini sıklaştırdı. Bundesliga ekiplerinden de milli futbolcumuz için bonservis bedelini belirledi. İşte son gelişmeler ve istenen rakam... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 11:10
Liverpool Ozan Kabak için devrede! İşte Schalke'nin istediği rakam

ekibi , Hollandalı futbolcu Virgil Dijk'in sakatlığı ile yıkılmış, yıldız futbolcunun boşluğunu ile doldurmak için girişimlerini sıklaştırmıştı.

RMC Sport muhabiri Chris Williams'ın haberine göre, İngiliz devi ocak ayına girmeden Ozan transferini sonlandırmak istiyor.

Williams'ın aktardığına göre ekibi milli futbolcumuz için en az 30-40 milyon Euro istiyor.

Ayrıca Ozan Kabak için Serie A ekiplerinden 'nun formasını giydiği Milan'ın da devrede olduğu iddia edildi.

Ozan Kabak'ın Schalke ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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