Wolfsburg 0-4 Bayern Münih | ÖZET İZLE - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Bayern şampiyona yakışır bitirdi! Gol yağmuru

0-4 | ÖZET İZLE

Wolfsburg 0-4 Bayern Münih | ÖZET İZLE

Bundesliga'nın kapanış haftasında şampiyon , deplasmanda 'un konuğu oldu. Mücadele Bayern'in 4-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bundesliga şampiyonu , ligin son haftasında 'a konuk oldu. Mücadele, Bayern'in 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Bayern'in golleri Coman 4', Cuisance 37' Lewandowski 72', Müller 79'da geldi.

Bu sonuçla Bayern Münih, 2019-20 sezonunu 82 puanla kapatmış oldu. Wolfsburg ise 49 puanla 7. sırada yer alarak Avrupa kupalarına gitme hakkını Hoffenheim'a bıraktı.

  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 27.06.2020 19:07
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