Wolfsburg 0-4 Bayern Münih | ÖZET İZLE

Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, ligin son haftasında Wolfsburg'a konuk oldu. Mücadele, Bayern'in 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Bayern'in golleri Coman 4', Cuisance 37' Lewandowski 72', Müller 79'da geldi.

Bu sonuçla Bayern Münih, Almanya Bundesliga 2019-20 sezonunu 82 puanla kapatmış oldu. Wolfsburg ise 49 puanla 7. sırada yer alarak Avrupa kupalarına gitme hakkını Hoffenheim'a bıraktı.