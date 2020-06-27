Wolfsburg 0-4 Bayern Münih | ÖZET İZLE
Bundesliga'nın kapanış haftasında şampiyon Bayern Münih, deplasmanda Wolfsburg'un konuğu oldu. Mücadele Bayern'in 4-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, ligin son haftasında Wolfsburg'a konuk oldu. Mücadele, Bayern'in 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Bayern'in golleri Coman 4', Cuisance 37' Lewandowski 72', Müller 79'da geldi.
Bu sonuçla Bayern Münih, Almanya Bundesliga 2019-20 sezonunu 82 puanla kapatmış oldu. Wolfsburg ise 49 puanla 7. sırada yer alarak Avrupa kupalarına gitme hakkını Hoffenheim'a bıraktı.
- 27.06.2020
- Güncelleme: 27.06.2020 19:07
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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