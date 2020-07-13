Schalke 04'ün Ozan Kabak planı belli oldu! Dev rakama...
Galatasaray'dan ayrılığının ardından Stuttgart ve Schalke 04 formaları giyen Ozan Kabak için Alman basını önemli bir habere imza attı. Milli savunmacıya dair Schalke yetkilileri gelecek planı yaparken, transferine ilişkin de son kararı verdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'da gösterdiği başarılı performans sonrasında Almanya Bundesliga'ya transfer olan ve burada da kendini gösterebilen Ozan Kabak için Schalke 04'ün planlaması belli oldu.
Alman basınında yer alan habere göre bu yaz takımından ayrılıp ayrılmayacağı konuşulurken, yıldız savunmacı için mavi beyazlı kulübün yetkilileri özel planını hazırladı.
SENEYE SATILACAK AMA...
Bu sezon corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle büyük mali kayıplar yaşayan Schalke 04, Ozan'ı satmayı düşünmüyor. Çünkü milli savunmacının sözleşmesinde 2020-21 sezonunda 45 milyon euroya serbest kalır maddesi var ve Schalke yönetimi bu maddeye göre hareket etmek istiyor.
TOTTENHAM PEŞİNDE
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Schalke 04, Ozan'ın transferi için endişeli değil. Çünkü henüz 20 yaşında ve dev bir tecrübeye sabit. Öte yandan Ozan Kabak'a Tottenham Hotspur ilgi gösteriyor.
Ozan Kabak bu sezon toplamda 26 maça çıktı ve toplamda 1775 dakika sahada kaldı.
- 13.07.2020
- Güncelleme: 13.07.2020 18:05
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Schalke 04'ün Ozan Kabak planı belli oldu! Dev rakama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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