Schalke 04'ün Ozan Kabak planı belli oldu! Dev rakama...  - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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04'ün planı belli oldu! Dev rakama...

Schalke 04'ün Ozan Kabak planı belli oldu! Dev rakama...

Galatasaray'dan ayrılığının ardından Stuttgart ve 04 formaları giyen için Alman basını önemli bir habere imza attı. Milli savunmacıya dair Schalke yetkilileri gelecek planı yaparken, transferine ilişkin de son kararı verdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray'da gösterdiği başarılı performans sonrasında Almanya Bundesliga'ya olan ve burada da kendini gösterebilen için 04'ün planlaması belli oldu.

Alman basınında yer alan habere göre bu yaz takımından ayrılıp ayrılmayacağı konuşulurken, yıldız savunmacı için mavi beyazlı kulübün yetkilileri özel planını hazırladı.

SENEYE SATILACAK AMA...
Bu sezon corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle büyük mali kayıplar yaşayan Schalke 04, Ozan'ı satmayı düşünmüyor. Çünkü milli savunmacının sözleşmesinde 2020-21 sezonunda 45 milyon euroya serbest kalır maddesi var ve Schalke yönetimi bu maddeye göre hareket etmek istiyor.

TOTTENHAM PEŞİNDE
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Schalke 04, Ozan'ın transferi için endişeli değil. Çünkü henüz 20 yaşında ve dev bir tecrübeye sabit. Öte yandan Ozan Kabak'a ilgi gösteriyor.

Ozan Kabak bu sezon toplamda 26 maça çıktı ve toplamda 1775 dakika sahada kaldı.

  1. 13.07.2020
  2. Güncelleme: 13.07.2020 18:05
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