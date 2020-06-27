Freiburg-Schalke 04 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Almanya Bundesliga Freiburg-Schalke 04 maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Freiburg- 04 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Freiburg-Schalke 04 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bundesliga'nın 34. haftasında Freiburg sahasında 04'ü konuk ediyor. 'lı Schalke 04 bu sezon hayal kırıklığı yarattı ve son maçı kazanmak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak konusu oldu. Freiburg-Schalke 04 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da son haftayı kazanarak kapatmak isteyen iki takım karşı karşıya geliyor. Freiburg evinde 'lı 04'ü ağırlıyor. Ozan Kabak'ın bu hafta ilk 11'de başlaması bekleniyor. Schalke 04 haftalardır galibiyet alamıyor ve ligde 11. sırada bulunuyor. Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alamayacak Schalke 04'te yeniden yapılanma bekleniyor.

FREIBURG-SCHALKE 04 MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Freiburg-Schalke 04 maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. Maçı yayınlayan bir kanal bulunmuyor.

  1. 27.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Freiburg-Schalke 04 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA