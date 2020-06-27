Freiburg-Schalke 04 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Bundesliga'nın 34. haftasında Freiburg sahasında Schalke 04'ü konuk ediyor. Ozan Kabak'lı Schalke 04 bu sezon hayal kırıklığı yarattı ve son maçı kazanmak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak konusu oldu. Freiburg-Schalke 04 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'da son haftayı kazanarak kapatmak isteyen iki takım karşı karşıya geliyor. Freiburg evinde Ozan Kabak'lı Schalke 04'ü ağırlıyor. Ozan Kabak'ın bu hafta ilk 11'de başlaması bekleniyor. Schalke 04 haftalardır galibiyet alamıyor ve ligde 11. sırada bulunuyor. Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alamayacak Schalke 04'te yeniden yapılanma bekleniyor.
FREIBURG-SCHALKE 04 MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Freiburg-Schalke 04 maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. Maçı yayınlayan bir kanal bulunmuyor.
- 27.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Freiburg-Schalke 04 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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