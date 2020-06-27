Freiburg-Schalke 04 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'da son haftayı kazanarak kapatmak isteyen iki takım karşı karşıya geliyor. Freiburg evinde Ozan Kabak'lı Schalke 04'ü ağırlıyor. Ozan Kabak'ın bu hafta ilk 11'de başlaması bekleniyor. Schalke 04 haftalardır galibiyet alamıyor ve ligde 11. sırada bulunuyor. Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alamayacak Schalke 04'te yeniden yapılanma bekleniyor.

FREIBURG-SCHALKE 04 MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Freiburg-Schalke 04 maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. Maçı yayınlayan bir kanal bulunmuyor.