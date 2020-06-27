Eintracht Frankfurt-Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Eintracht Frankfurt evinde Paderborn'u ağırlıyor. Futbolseverler müsabaka öncesi detaylı bir araştırma yapıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak konusu oldu. Peki, Eintracht Frankfurt-Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Eintracht Frankfurt sahasında bir alt lige düşmeyi garantileyen Paderborn'u ağırlayacak. Ligin orta sıralarında yer alan Eintracht Frankfurt ile oynayacak olan Paderborn, Bundesliga'ya galibiyetle veda etmek istiyor. Paderborn'da Uwe Hünemeier kırmızı kart cezalısı olduğu için maçta forma giyemeyecek.
EINTRACHT FRANKFURT-PADERBORN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Eintracht Frankfurt-Paderborn maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. Maçın yayınlanacağı kanal bulunmuyor.
- 27.06.2020
- Eintracht Frankfurt-Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Eintracht Frankfurt-Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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