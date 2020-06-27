Eintracht Frankfurt-Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eintracht Frankfurt-Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 34. haftasında evinde 'u ağırlıyor. Futbolseverler müsabaka öncesi detaylı bir araştırma yapıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak konusu oldu. Peki, Eintracht Frankfurt-Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 34. haftasında sahasında bir alt lige düşmeyi garantileyen 'u ağırlayacak. Ligin orta sıralarında yer alan Eintracht Frankfurt ile oynayacak olan Paderborn, Bundesliga'ya galibiyetle veda etmek istiyor. Paderborn'da Uwe Hünemeier kırmızı kart cezalısı olduğu için maçta forma giyemeyecek.

EINTRACHT FRANKFURT-PADERBORN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt-Paderborn maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. Maçın yayınlanacağı kanal bulunmuyor.

  1. 27.06.2020
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