Eintracht Frankfurt-Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Eintracht Frankfurt sahasında bir alt lige düşmeyi garantileyen Paderborn'u ağırlayacak. Ligin orta sıralarında yer alan Eintracht Frankfurt ile oynayacak olan Paderborn, Bundesliga'ya galibiyetle veda etmek istiyor. Paderborn'da Uwe Hünemeier kırmızı kart cezalısı olduğu için maçta forma giyemeyecek.

EINTRACHT FRANKFURT-PADERBORN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt-Paderborn maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. Maçın yayınlanacağı kanal bulunmuyor.