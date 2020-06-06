CANLI | Bayer Leverkusen-Bayern Münih
Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Bayern Münih, Bayer Leverkusen deplasmanına konuk oluyor. Günün en dikkat çekici karşılaşmasında lider Bayern 67 puanda, rakibi Leverkusen ise 56 puanla 5. sırada bulunuyor. Tolisso ve Coutinho bu maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor. Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
Almanya Bundesliga, corona virüsü arası sonrası futbola dönen ilk majör lig olmuştu. Maçlar 30. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Bundesliga'da günün en öne çıkan karşılaşması ise Bayer Leverkusen-Bayern Münih olarak dikkat çekiyor. Saat 16:30'da başlayan bu mücadelede Bavyera ekibinde sakatlıkları bulunan Brezilyalı yıldız Coutinho ile Fransız futbolcu Tolisso forma giyemiyor. Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
BAYER LEVERKUSEN - BAYERN MÜNİH İLK 11'LER
Bayer Leverkusen: Hradecky, Weiser, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven, Aranguiz, Kerem Demirbay, Bellarabi, Amiri, Diaby, Havertz
Bayern Münih: Hradecky, Bender, Dragovic, Tapsoba, Baumgartlinger, Diaby, Aranguiz, Bellarabi, Amiri, Alario, Bailey
CANLI SKOR
Bayer Leverkusen 1-3 Bayern Münih
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER
*Bayer Leverkusen, Bundesliga'da Bayern Münih'e karşı oynadığı son iki maçı kazandı.
*Leverkusen, Bayern'e karşı iç saha oynadığı son 6 karşılaşmasının 2'sini kazandı ve yalnızca 1 maçta yenildi.
*Leverkusen forması giyen Kai Havertz'in ligde 11 golü bulunurken, yıldız isim bunlardan 5'ini, lige ara verilmeden öncesi son 4 maçta kaydetti.
*Bayern Münih bu sezon şimdiye kadar 86 gol kaydetti ve rekor kırdı.
*Lewandowski, Bayer Leverkusen'e karşı oynadığı 17 maçın yalnızca 5'inde fileleri sarsabildi.
- 06.06.2020
- Güncelleme: 06.06.2020 17:18
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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