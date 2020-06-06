CANLI | Bayer Leverkusen-Bayern Münih

Almanya Bundesliga, corona virüsü arası sonrası futbola dönen ilk majör lig olmuştu. Maçlar 30. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Bundesliga'da günün en öne çıkan karşılaşması ise Bayer Leverkusen-Bayern Münih olarak dikkat çekiyor. Saat 16:30'da başlayan bu mücadelede Bavyera ekibinde sakatlıkları bulunan Brezilyalı yıldız Coutinho ile Fransız futbolcu Tolisso forma giyemiyor. Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

BAYER LEVERKUSEN - BAYERN MÜNİH İLK 11'LER

Bayer Leverkusen: Hradecky, Weiser, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven, Aranguiz, Kerem Demirbay, Bellarabi, Amiri, Diaby, Havertz

Bayern Münih: Hradecky, Bender, Dragovic, Tapsoba, Baumgartlinger, Diaby, Aranguiz, Bellarabi, Amiri, Alario, Bailey

CANLI SKOR

Bayer Leverkusen 1-3 Bayern Münih

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER

*Bayer Leverkusen, Bundesliga'da Bayern Münih'e karşı oynadığı son iki maçı kazandı.

*Leverkusen, Bayern'e karşı iç saha oynadığı son 6 karşılaşmasının 2'sini kazandı ve yalnızca 1 maçta yenildi.

*Leverkusen forması giyen Kai Havertz'in ligde 11 golü bulunurken, yıldız isim bunlardan 5'ini, lige ara verilmeden öncesi son 4 maçta kaydetti.

*Bayern Münih bu sezon şimdiye kadar 86 gol kaydetti ve rekor kırdı.

*Lewandowski, Bayer Leverkusen'e karşı oynadığı 17 maçın yalnızca 5'inde fileleri sarsabildi.