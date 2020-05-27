RB Leipzig teknik direktörü Nagelsmann'dan Werner hakkında flaş açıklama!
Bundesliga'da oldukça formda bir sezon geçiren 24 yaşındaki yıldız forvet hakkında çıkan transfer söylentileri hakkında açıklama yapan Leipzig teknik direktörü Nagelsmann, "Liverpool, Werner'in kafasını karıştırmadı" ifadelerini kullandı.
Bundesliga'da başarılı bir sezon geçiren Leipzig'in teknik direktörü, dünya devlerini peşine takan yıldız golcüsü Timo Werner'in tamamen takıma ve Bundesliga'da sezonun geri kalanına odaklandığını söyledi. 24 yaşındaki yıldız futbolcu için Barcelona, Liverpool, İnter ve Juventus'un talip olduğu biliniyor.
Bayern Münih ile adı geçen Werner yurt dışında forma giymek istediğini belirtmişti. SportBild'e açıklamalar yapan Leipzig'in başarılı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, "Timo kendini iyi hissediyor ve iyi çalışıyor. Üzerinde büyük bir baskı varmış gibi durmuyor. Liverpool onun kafasını karıştırmıyor." ifadelerini kullandı.
- 27.05.2020
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