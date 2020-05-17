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17 Mayıs 2020, Pazar
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Hoş geldin

Hoş geldin futbol

Yaklaşık iki ay aranın ardından start alan Bundesliga, Dortmund’un şovuyla açıldı. Favre’nin öğrencileri, derbide ’yi ’la geçti.

Corona virüsü nedeniyle mart ayının ortasından beri oynanmayan ligleri teker teker dönüyor. 5 büyük lig arasında gösterilen Bundesliga, dün oynanan maçlarla dönüş yaptı. Futbolseverlerin büyük hasretle beklediği Ligi'nde seyircisiz oynanan mücadelelerdeki önlemler dikkat çekti. Teknik heyet ile oyuncular çıkış tüneli ve yedek kulübesinde sosyal mesafe kuralına uydu. Oyuncular gol sevinçlerinde temastan kaçındı. Günün dikkat çeken maçında Borussia Dortmund, 04'le karşılaştı.

BAYERN SAHNE ALIYOR
Ruhr derbisinde şov yapan Dortmund, ezeli rakibini mağlup etti. Galibiyeti getiren goller Haaland, Guerreiro (2) ve Hazard'dan geldi. Dortmund bu zaferle 54 puana yükseldi ve lider 'i takibini sürdürdü. Günün diğer sonuçları şöyle: Düsseldorf- Paderborn: 0-0, Leipzig- Freiburg: 1-1, Augsburg- Wolfsburg: 1-2, Hoffenheim-H. : 0-3. Almanya'da bugün ise 16.30'da Köln-Mainz, 19.30'da U. Berlin-B. Münih maçları oynanacak.

POZİTİF ÇIKARSA 14 GÜN İZOLE!
Futbola yeniden başlayan Almanya'da katı kurallar uygulanıyor. Takımra sosyal mesafeyi korumak için birden fazla otobüs kullanırken; her ekip farklı zamanlarda stada geliyor. İlk 11'ler ve yedekler farklı yerlerde soyunurken; ayrı şekilde ısınma yapıyor. Takımlar ya tamamen kapatılmış ya da onlara ait katlarda kalacakları otellerde konaklıyor. Bir kişide corona virüsü testi pozitif çıkarsa; 14 gün boyunca kendini izole ediyor.

  1. 17.5.2020
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