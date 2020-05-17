Hoş geldin futbol
Yaklaşık iki ay aranın ardından start alan Bundesliga, Dortmund’un şovuyla açıldı. Favre’nin öğrencileri, derbide Schalke’yi 4-0’la geçti.
Corona virüsü nedeniyle mart ayının ortasından beri oynanmayan futbol ligleri teker teker dönüyor. 5 büyük lig arasında gösterilen Bundesliga, dün oynanan maçlarla dönüş yaptı. Futbolseverlerin büyük hasretle beklediği Almanya Ligi'nde seyircisiz oynanan mücadelelerdeki önlemler dikkat çekti. Teknik heyet ile oyuncular çıkış tüneli ve yedek kulübesinde sosyal mesafe kuralına uydu. Oyuncular gol sevinçlerinde temastan kaçındı. Günün dikkat çeken maçında Borussia Dortmund, Schalke 04'le karşılaştı.
BAYERN SAHNE ALIYOR
Ruhr derbisinde şov yapan Dortmund, ezeli rakibini 4-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren goller Haaland, Guerreiro (2) ve Hazard'dan geldi. Dortmund bu zaferle 54 puana yükseldi ve lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü. Günün diğer sonuçları şöyle: Düsseldorf- Paderborn: 0-0, Leipzig- Freiburg: 1-1, Augsburg- Wolfsburg: 1-2, Hoffenheim-H. Berlin: 0-3. Almanya'da bugün ise 16.30'da Köln-Mainz, 19.30'da U. Berlin-B. Münih maçları oynanacak.
POZİTİF ÇIKARSA 14 GÜN İZOLE!
Futbola yeniden başlayan Almanya'da katı kurallar uygulanıyor. Takımra sosyal mesafeyi korumak için birden fazla otobüs kullanırken; her ekip farklı zamanlarda stada geliyor. İlk 11'ler ve yedekler farklı yerlerde soyunurken; ayrı şekilde ısınma yapıyor. Takımlar ya tamamen kapatılmış ya da onlara ait katlarda kalacakları otellerde konaklıyor. Bir kişide corona virüsü testi pozitif çıkarsa; 14 gün boyunca kendini izole ediyor.
- 17.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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