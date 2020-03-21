Leipzig bir haftalık aranın ardından yeniden antrenmana çıktı
Çin'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle spor camiası organizasyonlarını iptal ederken, Alman ekibi Leipzig bir haftalık aradan sonra antrenmanda bir araya geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, şaşırtan bir kararla toplandı. Tüm dünyada futbol kulüpleri antremnalarını iptal kararı alırken, Alman temsilcisi bir haftalık aradan sonra yeniden bir araya geldi.
Antrenör Julian Nagelsman, idmanda oyuncularına fiziksel temasta bulunmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Antrenmanın ardından tesislerde odalarına çekilen futbolcular duş aldı ve ardından hazırlanan yemekleri yediler.
Bundesliga'da şampiyonluk adaylarından olan Leipzig, 25. hafta sonunda topladığı 50 puanla, 55 puanlı Bayern Münih ve 51 puanlı Borussia Dortmund'un ardından 3. sırada bulunuyor.
NİSAN SONUNA ERTLENMESİ GÜNDEMDE
Bilindiği gibi koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Almanya Bundesliga, 2 Nisan'a ertelenmişti ancak artan vakalar nedeniyle ligin nisan sonuna kadar askıya alınması gündemde...
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