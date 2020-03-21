Leipzig bir haftalık aranın ardından yeniden antrenmana çıktı - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga 1 haftalık aranın ardından yeniden idmana çıktılar!

Leipzig bir haftalık aranın ardından yeniden antrenmana çıktı

Leipzig bir haftalık aranın ardından yeniden antrenmana çıktı

'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle spor camiası organizasyonlarını iptal ederken, Alman ekibi Leipzig bir haftalık aradan sonra antrenmanda bir araya geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden RB Leipzig, şaşırtan bir kararla toplandı. Tüm dünyada futbol kulüpleri antremnalarını iptal kararı alırken, Alman temsilcisi bir haftalık aradan sonra yeniden bir araya geldi.

Antrenör Julian Nagelsman, idmanda oyuncularına fiziksel temasta bulunmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Antrenmanın ardından tesislerde odalarına çekilen futbolcular duş aldı ve ardından hazırlanan yemekleri yediler.

Bundesliga'da şampiyonluk adaylarından olan Leipzig, 25. hafta sonunda topladığı 50 puanla, 55 puanlı ve 51 puanlı 'un ardından 3. sırada bulunuyor.

NİSAN SONUNA ERTLENMESİ GÜNDEMDE

Bilindiği gibi koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Almanya Bundesliga, 2 Nisan'a ertelenmişti ancak artan vakalar nedeniyle ligin nisan sonuna kadar askıya alınması gündemde...

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  1. 21.03.2020
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